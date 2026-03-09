Зимняя Олимпиада — 2026
«Это недостойно»: правительство Нидерландов раскритиковали за помощь Киеву

Вилдерс выступил против помощи Нидерландов Киеву из-за высоких топливных акцизов

Герт Вилдерс Герт Вилдерс Фото: John Beckmann/Defodi Images/Global Look Press
Нидерландам нельзя выделять €3 млрд Украине, написал в соцсети Х лидер нидерландской крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс. По его словам, этого не стоит делать на фоне высоких акцизных сборов на топливо в стране. Он призвал премьер-министра Нидерландов Роба Йеттена «выбрать сначала собственный народ».

Три миллиарда евро — в дополнение к миллиардам, которые мы уже пожертвовали — для Украины, но бездействие в отношении безумно высоких акцизных сборов на топливо и энергетических налогов в Нидерландах — это недостойно премьер-министра, — написал Вилдерс.

Ранее депутат Европарламента Анна-Мая Хенрикссон заявила, что конфликт на Ближнем Востоке начинает отвлекать внимание Европы от помощи Украине. Она напомнила, что без финансовой поддержки со стороны ЕС Киев может столкнуться с серьезным дефицитом средств.

Кроме того кандидат на пост премьер-министра Польши от оппозиции Пшемыслав Чарнек подчеркивал, что страна готова оказать помощь Украине, если последняя не будет демонстрировать наглость. По его словам, Варшава требует уважения от Киева и лично президента Владимира Зеленского.

