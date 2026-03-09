Зимняя Олимпиада — 2026
В ЕП пожаловались, что из-за Ирана все забыли об Украине

Депутат ЕП Хенрикссон: на фоне событий в Иране все забыли о помощи Украине

Тегеран, Иран Тегеран, Иран Фото: Wen Gao/XinHua/Global Look Press
Конфликт на Ближнем Востоке начинает отвлекать внимание Европы от помощи Украине, заявила в интервью финскому изданию Yle депутат Европарламента Анна-Мая Хенрикссон. Политик также напомнила, что без финансовой поддержки со стороны Евросоюза Киев может столкнуться с серьезным дефицитом средств.

Я уже на этой неделе в Европейском парламенте в Брюсселе увидела, что все внимание переключилось на Иран. Об Украине говорят уже гораздо меньше, чем раньше, — констатировала Хенрикссон.

Ранее пользователи Сети попросили президента Украины Владимира Зеленского «сидеть и помалкивать» под постом в соцсети Х о необходимости продолжать поставки оружия Киеву на фоне конфликта США и Ирана. Один комментатор напомнил ему о клипе студии «Квартал-95», где он танцевал полуголым в кожаных штанах и на каблуках, назвав его «сатанинским любителем шпилек».

До этого Зеленский заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием России и США могут быть отложены. Он объяснил это обострением ситуации на Ближнем Востоке.

