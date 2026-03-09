Зимняя Олимпиада — 2026
Раскрыто, чем грозит ВСУ отправка специалистов по БПЛА на Ближний Восток

Военэксперт Дандыкин: ВСУ могут потерять на Ближнем Востоке опытных специалистов

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины могут потерять на Ближнем Востоке самых опытных специалистов, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что украинский президент Владимир Зеленский вряд ли получит в обмен серьезную поддержку американского лидера Дональда Трампа.

Надо, чтобы они (украинские специалисты по БПЛА. ― NEWS.ru) не вернулись домой. Сколько их туда уедет? Должны посылать по большому счету самых опытных. Зеленский надеется что-то получить взамен, но вряд ли получит. Может, благодарность от Трампа в рамочке. Зеленский желает прикоснуться к большому хозяину ― к ноге, ботинку. США крайне выгодна сейчас нейтрализация беспилотников Ирана. Они наносят огромный ущерб: дорогостоящие объекты выходят из строя. Беспилотники не такие дорогие. Я думаю, что иранцы найдут противоядие этому всему, ― сказал Дандыкин.

Ранее Зеленский сообщил, что Киев направил дроны-перехватчики и группу специалистов по БПЛА для защиты американских военных баз в Иордании от иранских беспилотников. По его словам, Вашингтон обратился за помощью 5 марта, и украинские специалисты вылетели на следующий день.

