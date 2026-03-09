Раскрыто, чем грозит ВСУ отправка специалистов по БПЛА на Ближний Восток Военэксперт Дандыкин: ВСУ могут потерять на Ближнем Востоке опытных специалистов

Вооруженные силы Украины могут потерять на Ближнем Востоке самых опытных специалистов, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что украинский президент Владимир Зеленский вряд ли получит в обмен серьезную поддержку американского лидера Дональда Трампа.

Надо, чтобы они (украинские специалисты по БПЛА. ― NEWS.ru) не вернулись домой. Сколько их туда уедет? Должны посылать по большому счету самых опытных. Зеленский надеется что-то получить взамен, но вряд ли получит. Может, благодарность от Трампа в рамочке. Зеленский желает прикоснуться к большому хозяину ― к ноге, ботинку. США крайне выгодна сейчас нейтрализация беспилотников Ирана. Они наносят огромный ущерб: дорогостоящие объекты выходят из строя. Беспилотники не такие дорогие. Я думаю, что иранцы найдут противоядие этому всему, ― сказал Дандыкин.

Ранее Зеленский сообщил, что Киев направил дроны-перехватчики и группу специалистов по БПЛА для защиты американских военных баз в Иордании от иранских беспилотников. По его словам, Вашингтон обратился за помощью 5 марта, и украинские специалисты вылетели на следующий день.