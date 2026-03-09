Политолог ответил, кого Трамп может обвинить в провале операции в Иране Политолог Дудаков: Трамп может обвинить Израиль в провале операции в Иране

Президент США Дональд Трамп может обвинить Израиль в провале операции в Иране, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Он также не исключил, что Америка попытается списать свои неудачи на ближневосточных или европейских союзников.

Я думаю, что уже определенная завязочка на будущее формируется, что во всех проблемах нынешнего конфликта можно будет обвинять третью сторону. Это Израиль, который проявил излишний радикализм. Это, может быть, арабские союзники США, которые не помогли американцам и не стали включаться в американскую коалицию по борьбе с Ираном. Это те же самые европейцы, которые отстранились от этой войны. Трамп уже начинает искать виновных, и это показывает, что он уже потихоньку стремится найти стратегию выхода и начать постепенно фиксировать убытки и сокращать свое участие в этом конфликте, ― сказал Дудаков.

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал Израиль «быть осторожным в выборе целей» в Иране. По его словам, важно не уничтожать нефтяную инфраструктуру Исламской Республики.