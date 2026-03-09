Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 08:45

«Пожалуйста»: в США предостерегли Израиль от одного шага по Ирану

Сенатор Грэм призвал Израиль не бомбить нефтяную инфраструктуру Ирана

Линдси Грэм Линдси Грэм Фото: Mattie Neretin/CNP/Global Look Press
Сенатор-республиканец Линдси Грэм в социальной сети X призвал Израиль «быть осторожным в выборе целей» в Иране. По его словам, важно не уничтожать нефтяную инфраструктуру Исламской Республики. Грэм подчеркнул, что главная задача — «освободить иранский народ», оставив людям шанс начать «новую и лучшую жизнь».

Пожалуйста, будьте осторожны в выборе целей. Наша цель — освободить иранский народ так, чтобы не лишить его шансов начать новую и лучшую жизнь, когда этот режим рухнет, — написал американский сенатор.

Он добавил, что скоро наступит день, когда иранский народ перестанет зависеть от «смертоносного режима». Грэм также отметил, что союзники США в Израиле продемонстрировали «удивительные способности».

Америка очень благодарна, — заключил Грэм.

По данным источников The Wall Street Journal, именно Грэм активно склонял президента Дональда Трампа к началу военной операции против Ирана. Сенатор оказался одним из самых эффективных сторонников самого рискованного шага в президентстве политика.

