Трампа обвинили в уничтожении MAGA

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп навредил движению MAGA (Make America Great Again — сделаем Америку снова великой), начав боевые действия в Иране, заявил РИА Новости американист и политолог Алексей Черняев. По его словам, Республиканская партия может лишиться победы на выборах в Конгресс, так как война на Ближнем Востоке разочарует изоляционистов, которые выступают ключевыми сторонниками лидера США.

Неважно, как быстро и чем закончится война с Ираном. На выборах за Трампа голосовали изоляционисты, и он их разочаровал. Больше того, президент США уже заявил, что после Ирана наступит очередь Кубы, то есть он даже не думает останавливаться, — сказал эксперт.

По его мнению, сторонники MAGA уже начали иронично называть свое сообщество MIGA (Make Israil Great Again — сделаем Израиль снова великим). Данные опросов подтверждают, что большая часть граждан США не поддерживает войну и опасается ввода сухопутных войск в Иран. При этом Трамп открыто игнорирует критические замечания и устраивает общие молитвы, в которых просит у Бога возможности уничтожить Тегеран.

Ранее Трамп заявил, что остановка военных действий против Ирана будет обсуждаться совместно с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху. Он отметил, что выберет подходящий момент для принятия окончательного решения и примет во внимание все факторы.