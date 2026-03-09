Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 11:19

Ушел из жизни «Батя» «Локомотива»

Скончался администратор «Локомотива» Анатолий Машков

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В возрасте 86 лет после продолжительной болезни скончался администратор московского «Локомотива» Анатолий Машков, который проработал в клубе почти 50 лет, сообщили в пресс-службе команды. Игроки и болельщики называли его «Батей».

В понедельник, 9 марта, после продолжительной болезни в возрасте 86 лет ушел из жизни многолетний администратор «Локомотива» Анатолий Машков, — сказано в сообщении.

Машков пришел в команду в 1977 году. Он пережил с «Локомотивом» вылет в первую лигу чемпионата СССР, застал эпоху первых трофеев и становление клуба как постоянного участника еврокубков. В команде хранили негласную традицию: перед выходом на поле футболисты, проходя мимо Машкова, всегда желали ему доброго утра и приветствовали его на удачу.

Ранее из жизни ушел итальянский бодибилдер Андреа Лорини, известный под псевдонимом Гигант, он был найден мертвым в своем доме в провинции Брешиа. Тело 48-летнего чемпиона, страдавшего от болезни, обнаружила в постели его мать.

Кроме того на 77-м году жизни скончался ультрамарафонец и рекордсмен в трехсуточном беге Константин Горохов. Он стал известен своими многократными победами на сверхмарафонских дистанциях и рекордами в возрастной группе М70+.

Локомотив
смерти
футбол
спорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 5: кто снял маску 8 марта, кто остался
В Совфеде хотят мотивировать россиян работать после пенсии
«Это варварство»: в Госдуме призвали артистов подумать над псевдонимами
В Киеве раскрыли число поставленных ракет для Patriot и огорчились
Удары по Украине сегодня, 9 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Названа причина мощной пальбы в Севастополе
Ушел из жизни «Батя» «Локомотива»
«Спрос будет снижаться»: энергетик о дальнейшем росте цен на нефть
Путин лично занялся безопасностью сотрудников Росатома в Иране
Два человека пострадали после работы ПВО над Абу-Даби
В Росатоме оценили ситуацию в районе иранской АЭС
Дмитриев высмеял фон дер Ляйен и Каллас на фоне взлетевшей в цене нефти
Российские FPV-дроны устроили кошмар украинским танкистам на Leopard
Магнитные бури сегодня, 9 марта: что завтра, сильный стресс, апатия
У Безоса нашли несколько участков в «бункере миллиардеров»
В США указали Трампу на главный позор в иранской войне
Норвежская полиция назвала вероятную версию взрыва в посольстве США
Взрыв произошел у синагоги в европейской стране
Военные США нанесли новый удар по «наркотеррористам» в Тихом океане
В Финляндии раскрыли, кто создает ядерную угрозу для всего мира
Дальше
Самое популярное
Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.