Ушел из жизни «Батя» «Локомотива»

В возрасте 86 лет после продолжительной болезни скончался администратор московского «Локомотива» Анатолий Машков, который проработал в клубе почти 50 лет, сообщили в пресс-службе команды. Игроки и болельщики называли его «Батей».

В понедельник, 9 марта, после продолжительной болезни в возрасте 86 лет ушел из жизни многолетний администратор «Локомотива» Анатолий Машков, — сказано в сообщении.

Машков пришел в команду в 1977 году. Он пережил с «Локомотивом» вылет в первую лигу чемпионата СССР, застал эпоху первых трофеев и становление клуба как постоянного участника еврокубков. В команде хранили негласную традицию: перед выходом на поле футболисты, проходя мимо Машкова, всегда желали ему доброго утра и приветствовали его на удачу.

