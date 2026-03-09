Звезда «Охотников за привидениями» умерла от рака Актриса Дженнифер Руньон ушла из жизни в 65 лет после борьбы с раком

Американская актриса Дженнифер Руньон, известная по фильму «Охотники за привидениями» и ситкому «Чарльз в ответе», ушла из жизни в возрасте 65 лет, сообщает Variety. Близкая подруга покойной Эрин Мерфи подтвердила, что актриса скончалась после непродолжительной борьбы с раком.

Руньон дебютировала в кино в 1980 году в слэшере «Всем спокойной ночи». В 1984-м она сыграла роли второго плана в комедиях «Вверх по ручью» и «Охотники за привидениями», а также исполнила главную роль Гвендолин Пирс в первом сезоне ситкома «Чарльз в ответе». Позже актриса появилась в фильмах «Своя тусовка», «Снова 18», а также в эпизодах сериалов «Она написала убийство», «Квантовый скачок» и «Беверли-Хиллз, 90210».

Дженнифер родилась в Чикаго в семье радиоведущего и актрисы, в 1991 году вышла замуж за баскетбольного тренера Тодда Кормана. У пары остались сын Уайетт и дочь Бейли. В последние годы актриса занималась преподавательской деятельностью.

