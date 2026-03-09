Россияне начали скупать MP3-плееры из-за ограничений на музыку

Россияне массово скупают MP3-плееры из-за ограничений на стримингах, введенных для борьбы с пропагандой наркотиков, сообщат Telegram-канал Baza. Отмечается, что спрос на эти гаджеты в феврале 2026 года вырос на 23%.

Поправки в законодательство, вступившие в силу с начала марта, заставили меломанов вспомнить о портативных аудиоплеерах. Авторы песен и музыкальные лейблы рискуют нарваться на штрафы за упоминания наркотических веществ в композициях. Поэтому многие музыканты и онлайн-сервисы принялись удалять отдельные слова, строки и даже целые композиции с намеком на наркотики. В итоге многие решили вернуться к MP3-проигрывателям как гарантии того, что скачанные песни и альбомы не будут удалены или изменены без их ведома.

Ранее сообщалось, что три самых известных альбома группы «Агата Кристи» 90-х годов удалили с российских стримингов. Отмечается, что речь идет об альбомах «Декаданс», «Опиум» и «Ураган», в которых можно усмотреть пропаганду наркотиков. Как уточнил основатель группы Вадим Самойлов, это временная мера, песни в обозримом будущем вернутся в интернет.

