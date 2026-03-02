Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 13:53

Альбомы известной российской рок-группы удалили со стримингов

Три альбома «Агаты Кристи» удалили со стримингов из-за упоминания наркотиков

Вокалист группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов Вокалист группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Три самых известных альбома группы «Агата Кристи» 90-х годов удалили с российских стримингов, сообщает 66.ru. Отмечается, что речь идет об альбомах «Декаданс», «Опиум» и «Ураган», в которых можно усмотреть пропаганду наркотиков. Как уточнил основатель группы Вадим Самойлов, это временная мера, и песни в обозримом будущем вернутся в интернет.

Мы просто будем вычеркивать какие-то слова. Это общепринятая практика. И эти альбомы снова появятся, — заявил Самойлов.

Известно, что песни группы «Опиум для никого» и «Моряк», сочиненные в 1995 и 1997 годах, признаны запрещенными из-за пропаганды наркотиков в 2023 году. До этого момента треки свободно исполнялись 30 лет.

Ранее депутат Госдумы Ксения Горячева раскритиковала предложение приравнять детскую песню «Сигма бой» к пропаганде нацизма, назвав это попыткой навязать политический ярлык. Парламентарий напомнила, что нацизм — это преступная идеология с миллионами жертв, и разбрасываться такими сравнениями из-за поп-песни двух девочек 11 и 12 лет, значит обесценивать историческую память.

Употребление наркотиков вредит здоровью.

наркотики
музыканты
Агата Кристи
альбомы
