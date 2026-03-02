В Госдуме рассказали об изменениях при оплате в рассрочку с 1 апреля Депутат Чаплин: скрытые комиссии при оплате в рассрочку запретят с 1 апреля

Скрытые комиссии при оплате в рассрочку запретят с 1 апреля, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, нововведение направлено на защиту потребителей от манипуляций продавцов, которые распространены на рынке.

С 1 апреля вступают в силу важнейшие поправки, которые полностью исключают возможность для продавцов манипулировать ценами при рассрочке. Теперь граждане могут быть уверены, что стоимость товара одинакова как при полной оплате наличными, так и при внесении средств по частям. Ранее на рынке сложилась порочная практика, когда продавцы искусственно завышали цену товара для тех покупателей, которые выбирали рассрочку, фактически перекладывая на них комиссию оператора. По новому закону запрет распространяется не только на прямые наценки, но и на любые скрытые способы удорожания, — пояснил Чаплин.

По его словам, теперь продавец обязан указывать единую цену товара как в офлайн-магазинах, так и на интернет-площадках. Парламентарий добавил, что новый закон также защищает потребителей от взимания дополнительных платежей за использования рассрочки.

С 1 апреля продавец должен указывать единую цену товара независимо от того, платит ли покупатель сразу всю сумму или разбивает платеж на несколько месяцев, и это требование касается как офлайн-магазинов, так и интернет-площадок. Особо отмечу, что закон защищает потребителей от взимания любых дополнительных платежей за сам факт использования сервиса рассрочки — теперь с покупателя нельзя брать вознаграждение оператору за предоставление услуги, а также комиссии за внесение каждого ежемесячного платежа. Это сделает рассрочку по-настоящему беспроцентной для граждан, — резюмировал Чаплин.

