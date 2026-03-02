Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 16:07

Оверчук поблагодарил Алиева за помощь в эвакуации россиян из Ирана

Алиев встретился с зампредседателя правительства РФ Оверчуком

Фото: president.az
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял заместителя председателя правительства России, сопредседателя Межправительственной комиссии Алексея Оверчука, передает пресс-служба азербайджанского лидера. В ходе встречи российская сторона выразила искреннюю признательность Баку за оперативную помощь в эвакуации россиян из Ирана на фоне обстрелов.

Беседа прошла в дружественной и конструктивной атмосфере, традиционно присущей российско-азербайджанскому межгосударственному диалогу, — сказано в сообщении.

Стороны договорились в ближайшее время предпринять шаги по решению проблем, возникших в результате крушения 25 декабря 2024 года самолета авиакомпании AZAL. Также были подчеркнуты обоюдные планы продолжать развивать взаимовыгодно сотрудничество между двумя государствами.

Ранее сообщалось, что Азербайджан оказывает максимальную поддержку РФ в вопросе эвакуации россиян из Ирана на фоне ударов со стороны США и Израиля. До этого посольство РФ в Тегеране заявило, что государство можно покинуть через два пункта — в Азербайджане и Армении.

Накануне первая группа россиян покинула Иран. Всего 35 граждан РФ были эвакуированы через таможенный пункт Астара.

