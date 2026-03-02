Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 17:14

В Госдуме объяснили рост коммунальных платежей на 30-50%

Депутат Хованская: резкий скачок платежей за ЖКУ связан с плохими трубами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Резкий скачок платежей за ЖКУ в начала года мог быть связан с аварийным состоянием сетей и реализацией спецпрограмм по замене теплосетей и водоочистке, заявила в интервью NEWS.ru председатель комиссии Госдумы по жилищным правам Галина Хованская. Депутат напомнила, что предельный индекс повышения является интегральным, а решение о его превышении принимает глава региона, но под контролем ФАС.

В Жилищном кодексе установлен предельный индекс повышения. Он интегральный по всем тарифам. То есть, если повышаешь плату за тепло, ты не должен превысить этот индекс, серьезно повысив плату за электроэнергию или холодную воду. Все зависит от ситуации в каждом конкретном регионе. В одном может быть проблема с водой и водоочисткой, в другом — гнилые трубы теплоснабжения, — сказала Хованская.

По словам депутата, решение о повышении тарифов принимает глава региона, но оно не может превышать федеральный индекс без согласования с ФАС. Исключения делаются только при наличии специальных инвестиционных программ (например, по водоочистке), которые требуют дополнительных средств.

Ранее лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев заявил, что рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в России неизбежен. Причиной этого стал опережающий износ инфраструктуры: ежегодно выбывает 2% сетей, а восстанавливается лишь 1%. Наиболее остро эта проблема проявляется в сфере водоснабжения и водоотведения.

ЖКХ
ЖКУ
тарифы
инфраструктура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Макрон назвал страны, которые поддержат продвинутую ядерную стратегию
Адвокат рассказал можно ли вернуть деньги за тур в «горячую точку»
Авиакомпании отменили 216 рейсов между Россией и странами Ближнего Востока
«Ты отдашь все сама»: «парень из книжек» превратил жизнь девушки в ад
Дом Пугачевой на Кипре оказался в эпицентре иранской атаки
Востоковед фразой Петра I призвал учиться на ошибках США и Израиля
В Германии обратились к Мерцу с требованием по Ирану
Макрон приказал увеличить ядерный арсенал Франции и решил скрыть его размер
ВСУ атаковали дом с супругами-пенсионерами, один из них погиб
Россияне внезапно вернулись на пляжи Дубая после обстрелов
Стало известно требование семьи погибшего Яниса Тиммы к Седоковой
Израиль нанес удар по тюрьме с политзаключенными в Иране
Минтранс раскрыл обстановку в воздушном пространстве ближневосточных стран
Юрист ответил, как действовать оказавшимся на улице туристам в ОАЭ
«Радиостанция Судного дня» выдала третий сигнал за сутки
Макрон анонсировал усиление ядерного арсенала Франции
Эксперт рассказал, кто ответит за гибель мальчика в сугробе в Подмосковье
«Аэрофлот» намерен вывезти 1600 россиян из ближневосточного пекла
В Новом Измайлове алабай загрыз маленькую собаку на глазах у детей
Украина, слова и Заворотнюк, муж: как живет актриса Екатерина Дубакина
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.