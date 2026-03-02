В Госдуме объяснили рост коммунальных платежей на 30-50%

Резкий скачок платежей за ЖКУ в начала года мог быть связан с аварийным состоянием сетей и реализацией спецпрограмм по замене теплосетей и водоочистке, заявила в интервью NEWS.ru председатель комиссии Госдумы по жилищным правам Галина Хованская. Депутат напомнила, что предельный индекс повышения является интегральным, а решение о его превышении принимает глава региона, но под контролем ФАС.

В Жилищном кодексе установлен предельный индекс повышения. Он интегральный по всем тарифам. То есть, если повышаешь плату за тепло, ты не должен превысить этот индекс, серьезно повысив плату за электроэнергию или холодную воду. Все зависит от ситуации в каждом конкретном регионе. В одном может быть проблема с водой и водоочисткой, в другом — гнилые трубы теплоснабжения, — сказала Хованская.

По словам депутата, решение о повышении тарифов принимает глава региона, но оно не может превышать федеральный индекс без согласования с ФАС. Исключения делаются только при наличии специальных инвестиционных программ (например, по водоочистке), которые требуют дополнительных средств.

Ранее лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев заявил, что рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в России неизбежен. Причиной этого стал опережающий износ инфраструктуры: ежегодно выбывает 2% сетей, а восстанавливается лишь 1%. Наиболее остро эта проблема проявляется в сфере водоснабжения и водоотведения.