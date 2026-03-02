Бабушкина высоко оценила здравоохранение на западе Свердловской области

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина высоко оценила потенциал здравоохранения региона в ходе рабочей поездки в Западный управленческий округ. Именно Первоуральск и другие населенные пункты стали первыми муниципалитетами в предстоящей серии открытий объектов здравоохранения региона. В ходе визита Бабушкина и депутаты ознакомились с работой запущенного накануне родильного отделения Первоуральского перинатального центра.

В центре я увидела улыбки мам и услышала слова благодарности за заботу, внимание и современные технологии, помогающие сделать процесс рождения ребенка более комфортным и спокойным. Такие проекты должны тиражироваться, чтобы все больше роддомов становились пространством заботы, технологий и человеческого тепла. Мы будем поддерживать эти начинания, — высказалась Бабушкина.

Депутаты посетили и другие отремонтированные объекты здравоохранения Первоуральска: отделение медицинской профилактики и центр амбулаторной онкологической помощи. Работы велись по программе модернизации первичного звена за счет федерального и областного бюджетов.

Парламентарии и представители Минздрава также дали старт работе обновленной взрослой поликлиники в микрорайоне Динас Первоуральска. В здании завершен капитальный ремонт, обновлены фасад и крыльцо.

Кроме того, депутаты Заксобрания поучаствовали в открытии двух отделений общей врачебной практики в Новоуткинске. После капремонта в зданиях обновлены фасад, кровля, крыльца и внутренние помещения.

Помимо этого, депутаты открыли обновленные пункты общей врачебной практики в селе Битимка и амбулаторно-поликлиническое отделение в поселке Билимбай. В обоих учреждениях провели капремонт помещений и инженерных сетей.

Ранее Бабушкина заявила, что в Свердловской области утвердили пониженные ставки для налогоплательщиков упрощенной системы налогообложения. В регионе приняли решение сохранить условия, которые действовали до января 2026 года.