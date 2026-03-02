«Мне все равно»: Трамп «плюнул» на американцев и их мнение по Ирану

«Мне все равно»: Трамп «плюнул» на американцев и их мнение по Ирану Трамп заявил, что его не волнуют опросы американцев об операции в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоят данные опросов общественного мнения относительно военной операции против Ирана. В интервью изданию New York Post он подчеркнул, что намерен поступать правильно, а не ориентироваться на рейтинги. По его словам, эти действия следовало предпринять гораздо раньше.

Мне все равно на опросы. Я должен делать то, что правильно <...> Это нужно было сделать уже давно, — заявил Трамп.

Трамп также усомнился в том, что показатели опросов действительно низкие, отметив, что они, вероятно, находятся в приемлемых пределах. По словам, политика, главное для него — недопущение появления ядерного оружия у страны, которой, по его мнению, управляют безрассудные люди.

Ранее президент США допустил возможность проведения наземной операции на территории Ирана, заявив, что не боится такого развития событий. Однако, по его словам, скорее всего, вводить сухопутные войска не придется.

До этого глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции подчеркнул, что только Трамп определяет, когда и на каких условиях завершится военная кампания против Ирана. По его словам, операция будет окончена в соответствии с принципом «Америка прежде всего».