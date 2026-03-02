Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 19:07

«Мне все равно»: Трамп «плюнул» на американцев и их мнение по Ирану

Трамп заявил, что его не волнуют опросы американцев об операции в Иране

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоят данные опросов общественного мнения относительно военной операции против Ирана. В интервью изданию New York Post он подчеркнул, что намерен поступать правильно, а не ориентироваться на рейтинги. По его словам, эти действия следовало предпринять гораздо раньше.

Мне все равно на опросы. Я должен делать то, что правильно <...> Это нужно было сделать уже давно, — заявил Трамп.

Трамп также усомнился в том, что показатели опросов действительно низкие, отметив, что они, вероятно, находятся в приемлемых пределах. По словам, политика, главное для него — недопущение появления ядерного оружия у страны, которой, по его мнению, управляют безрассудные люди.

Ранее президент США допустил возможность проведения наземной операции на территории Ирана, заявив, что не боится такого развития событий. Однако, по его словам, скорее всего, вводить сухопутные войска не придется.

До этого глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции подчеркнул, что только Трамп определяет, когда и на каких условиях завершится военная кампания против Ирана. По его словам, операция будет окончена в соответствии с принципом «Америка прежде всего».

Дональд Трамп
США
Иран
Военные операции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Любовница Джабраилова из 2000-х прервала молчание после его самоубийства
Стоматологический вуз в Дагестане лишился лицензии
Ученые спрогнозировали приближение «инопланетного корабля» к Юпитеру
Трамп заявил о плане по Ирану и намекнул на Венесуэлу
Раскрыто, как ситуация на Ближнем Востоке может стать уважительной причиной
Актриса Моряк рассказала о трудном возвращении из Дубая
Тимоти Шаламе появился на красной дорожке с мамой
Александр Ревва задолжал налоговой больше миллиона
С ножницами на полицейского: трое мужчин изнасиловали школьницу под Одессой
«Тысячи писем»: Мизулина предупредила о новой схеме аферистов
«Букины», мнение об СВО, двое детей: как живет актер Павел Савинков
Солдат ВСУ сдался в плен родному брату
Появились кадры из центра Тель-Авива после удара иранской ракеты
Агрессия США против Ирана ударила по американским акциям
«Мама забрала гаджет»: что известно о гибели мальчика в сугробе в Подольске
Назван срок, за который Франция может создать гиперзвуковые ракеты
Лавров обсудил ситуацию вокруг Ирана с главой МИД КСА Аль Саудом
«Трамп — законная цель». Иран похоронит Америку: что не так с операцией США
«Мне все равно»: Трамп «плюнул» на американцев и их мнение по Ирану
Катар сообщил о ликвидации двух иранских самолетов
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.