Стало известно о запуске Ираном сверхтяжелой ракеты

Иран запустил сверхтяжелую ракету нового поколения в направлении американских баз на Ближнем Востоке, утверждает иранское агентство Nour News. Также отмечается, что в настоящий момент Тегеран запускает ракеты различного типа по американским базам в регионе.

Иран запустил сверхтяжелую ракету нового поколения в направлении баз США на Ближнем Востоке, — говорится в публикации агентства.

Ранее сообщалось, что Иран уничтожил американскую базу в Бахрейне и консульство США в иракском Эрбиле. Здание дипмиссии, в частности, уже непригодно для использования.

До этого американский портал The American Conservative писал, что Соединенные Штаты не выстоят, если конфликт с Ираном затянется. По мнению аналитиков, продолжатся атаки на военные базы и при таком сценарии военнослужащие армии США начнут погибать.

Также Центральное командование США накануне, 1 марта, сообщило о трех погибших американских солдатах в ходе военной операции в Иране. В посте уточняется, что еще пятеро военнослужащих получили серьезные ранения.