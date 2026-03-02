Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 20:46

Израиль уличили в атаке на Саудовскую Аравию под чужим флагом

Tasnim: Израиль атаковал завод Saudi Aramco под чужим флагом

ВВС Израиля ВВС Израиля Фото: Ilan Assayag/JINI/Global Look Press
Израильские военные стояли за утренней атакой на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Рас-Таннуре, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на информированный источник. Он утверждает, что ЦАХАЛ действовали под чужим флагом, а теперь армия готовит подобную диверсию в порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах. Собеседник подчеркнул, что иранская сторона никогда не рассматривала эти объекты в качестве своих мишеней.

Атака, произошедшая сегодня утром на нефтяные объекты Saudi Aramco, была совершена израильтянами и является примером операции под «чужим флагом», — сказал источник.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что атака на предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco способна подтолкнуть Эр-Рияд к открытому вооруженному столкновению с Тегераном. По мнению аналитика, подобные шаги иранской стороны ставят соседей перед непростым выбором, заставляя взвешивать не только этические аспекты, но и реальный баланс сил на театре военных действий.

Кроме того, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Якушев заявил, что стремление государств Персидского залива деньгами успокоить Вашингтон обернулось против них самих. В кулуарах круглого стола, посвященного итогам американо-израильской атаки на Иран, специалист отметил, что обещанные Эр-Риядом крупные средства не принесли мира, а лишь усилили напряженность на Ближнем Востоке.

