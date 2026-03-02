Лавров обсудил ситуацию вокруг Ирана с главой МИД КСА Аль Саудом МИД РФ: Россия и КСА выступают за прекращение боевых действий на Ближнем Востоке

Беспрецедентная эскалация конфликта на Ближнем Востоке чревата непредсказуемыми последствиями для всего региона, говорится в сообщении МИД РФ после разговора главы ведомства Сергея Лаврова с коллегой из королевства Саудовская Аравия Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом. В ходе телефонного разговора стороны обсудили конфликт США и Ирана.

Высказана озабоченность рисками вовлечения в конфликт третьих стран, прежде всего арабских государств Персидского залива. Министры подчеркнули, что Россия и КСА выступают за немедленное прекращение любых боевых действий и за принятие в первоочередном порядке мер по недопущению атак против мирных граждан и гражданской инфраструктуры как Ирана, так и его соседей, — говорится в сообщении МИД РФ.

Ранее Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. Они обсудили эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и выступили за прекращение военных действий, которые дестабилизируют ситуацию в регионе.

До этого министр иностранных дел России в разговоре с иранским коллегой Аббасом Аракчи осудил атаку Израиля и США. Он назвал произошедшее «ничем не спровоцированным вооруженным нападением» на Иран. В ответ Аракчи выразил признательность Москве.