02 марта 2026 в 15:28

Востоковед объяснил, почему на самом деле «взорвался» Ближний Восток

Востоковед Якушев: откуп саудитов от США спровоцировал эскалацию в регионе

Фото: Gao Wencheng/XinHua/Global Look Press
Попытка стран Персидского залива откупиться от США ради сохранения стабильности привела к обратному эффекту, заявил старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Якушев в комментарии NEWS.ru. По словам эксперта, сказанным в кулуарах Круглого стола о возможных последствиях военной операции США и Израиля против Ирана, обещанный Саудовской Аравией крупный платеж не гарантировал мир, а лишь подтолкнул эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

Попытка лидеров «заливных» государств откупиться от Соединенных Штатов, чтобы там не было войны, чтобы было спокойствие и стабильность, заплатив им более $1 млрд (77,2 млрд рублей) после обещания Саудовской Аравии, она привела к тому, что обещания и вот та дань, которую обещали заплатить саудовцы, она привела к военным действиям и взрыву обстановки на Ближнем Востоке, — сказал эксперт.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев заявил, что Тегеран совместно с движением «Хезболла» способен организовать покушение на израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Эксперт также допустил, что объявленный иранской стороной джихад против Вашингтона и Иерусалима обернется масштабными диверсионными актами на территории Соединенных Штатов.

