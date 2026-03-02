В Петербурге 11-летнюю девочку спасли от влияния секты

В Петербурге 11-летняя девочка, которую мать пыталась увезти в секту, пошла в школу, сообщает «КП-Петербург». Сейчас за ней присматривает бабушка.

Она вернулась в школу. Естественно, у нас над ней полный контроль: провожаем, встречаем. Находимся в осадном положении. В целом чувствует себя нормально, не подавлена. Снова приучаем ходить к врачам, делать уроки. Она в хороших отношениях с папой. 10 марта у нас состоится суд о лишении матери родительских прав, — рассказала бабушка ребенка.

Женщина выразила надежду, что суд примет решение об ограничении матери в правах. По ее словам, мать девочки полностью поглощена идеями секты и преследует ребенка и ее старшую сестру.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области задержали трех руководителей и активного участника секты, пропагандировавшей отказ от законов России. Они призывали уничтожать документы, удостоверяющие личность, и отказываться от уплаты налогов.