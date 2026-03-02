Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 17:48

Стало известно требование семьи погибшего Яниса Тиммы к Седоковой

Семья баскетболиста Тиммы требует от Седоковой отчета о проданной квартире

Анна Седокова Анна Седокова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Родные покойного баскетболиста Яниса Тиммы просят взыскать с певицы Анны Седоковой долю от продажи квартиры, передает РИА Новости со ссылкой на корреспондента из Хорошевского суда Москвы. В ходе беседы по иску представители семьи спортсмена заявили требования о взыскании с исполнительницы по 10 млн рублей на каждого из истцов.

Истцами по делу выступают родители баскетболиста и его несовершеннолетний сын. Адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова уточнила, что рыночная стоимость спорной квартиры составляет 150 млн рублей. По ее словам, именно эту сумму родственники погибшего спортсмена берут за основу при расчете своих требований.

Представители певицы сообщили суду, что Седокова не согласна с иском. Они пояснили, что квартира была продана в сентябре 2024 года, а вырученные средства потрачены на «семейные нужды». Конкретную сумму расходов сторона защиты не уточнила. Предварительное судебное заседание по данному делу назначено на 19 марта.

Ранее стало известно о планах отца и матери Тиммы приехать в Россию, чтобы присутствовать на судебных заседаниях против Седоковой. Их адвокат сообщила NEWS.ru, что больше всего они хотят восстановить справедливость и наказать певицу, которая «бессердечно поступила с их сыном». Родственники баскетболиста настаивают на пересмотре статуса активов, оформленных на артистку в период их брака.

