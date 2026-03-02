«Бьем хирургически»: Хегсет сравнил операцию в Иране с лазером Хегсет: США бьют по Ирану с точностью лазера

Американские военные наносят удары по целям в Иране с хирургической точностью лазера, заявил министр войны США Пит Хегсет, выступая в Пентагоне. Глава ведомства добавил, что все цели, которые поставило руководство Соединенных Штатов — выполнимы и реалистичны, передает Fox News.

Миссия операции «Эпическая ярость» точна, как лазер. Уничтожить иранские наступательные ракеты, уничтожить иранское производство ракет, уничтожить их флот и другую инфраструктуру обеспечения безопасности. И у них никогда не будет ядерного оружия. Мы бьем по ним хирургически, — сказал шеф Пентагона.

Ранее Хегсет заявил, что совместная с Израилем операция США против Ирана, получившая название «Эпическая ярость», оказалась самой сложной и точной за всю историю. Глава американского военного ведомства подчеркнул, что она носит характер воздушных боевых действий.

Также генсек НАТО Марк Рютте заявил, что военная операция США в Иране пока находится только на начальной стадии. По его словам, она может занять еще несколько недель. При этом он подчеркнул, что сам Альянс участия в конфликте принимать не будет.