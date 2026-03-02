Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 18:57

«Бьем хирургически»: Хегсет сравнил операцию в Иране с лазером

Хегсет: США бьют по Ирану с точностью лазера

Пит Хегсет Пит Хегсет Фото: Bonnie Cash/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Американские военные наносят удары по целям в Иране с хирургической точностью лазера, заявил министр войны США Пит Хегсет, выступая в Пентагоне. Глава ведомства добавил, что все цели, которые поставило руководство Соединенных Штатов — выполнимы и реалистичны, передает Fox News.

Миссия операции «Эпическая ярость» точна, как лазер. Уничтожить иранские наступательные ракеты, уничтожить иранское производство ракет, уничтожить их флот и другую инфраструктуру обеспечения безопасности. И у них никогда не будет ядерного оружия. Мы бьем по ним хирургически, — сказал шеф Пентагона.

Ранее Хегсет заявил, что совместная с Израилем операция США против Ирана, получившая название «Эпическая ярость», оказалась самой сложной и точной за всю историю. Глава американского военного ведомства подчеркнул, что она носит характер воздушных боевых действий.

Также генсек НАТО Марк Рютте заявил, что военная операция США в Иране пока находится только на начальной стадии. По его словам, она может занять еще несколько недель. При этом он подчеркнул, что сам Альянс участия в конфликте принимать не будет.

Пентагон
Пит Хегсет
США
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Любовница Джабраилова из 2000-х прервала молчание после его самоубийства
Стоматологический вуз в Дагестане лишился лицензии
Ученые спрогнозировали приближение «инопланетного корабля» к Юпитеру
Трамп заявил о плане по Ирану и намекнул на Венесуэлу
Раскрыто, как ситуация на Ближнем Востоке может стать уважительной причиной
Актриса Моряк рассказала о трудном возвращении из Дубая
Тимоти Шаламе вывел на красную дорожку маму в ярком платье
Александр Ревва задолжал налоговой больше миллиона
С ножницами на полицейского: трое мужчин изнасиловали школьницу под Одессой
«Тысячи писем»: Мизулина предупредила о новой схеме аферистов
«Букины», мнение об СВО, двое детей: как живет актер Павел Савинков
Солдат ВСУ сдался в плен родному брату
Появились кадры из центра Тель-Авива после удара иранской ракеты
Агрессия США против Ирана ударила по американским акциям
«Мама забрала гаджет»: что известно о гибели мальчика в сугробе в Подольске
Назван срок, за который Франция может создать гиперзвуковые ракеты
Лавров обсудил ситуацию вокруг Ирана с главой МИД КСА Аль Саудом
«Трамп — законная цель». Иран похоронит Америку: что не так с операцией США
«Мне все равно»: Трамп «плюнул» на американцев и их мнение по Ирану
Катар сообщил о ликвидации двух иранских самолетов
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.