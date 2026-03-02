В НАТО раскрыли продолжительность военной операции США в Иране Рютте: операция США в Иране находится на начальной стадии

Военная операция США в Иране пока находится только на начальной стадии, заявил генсек НАТО Марк Рютте в эфире британского вещателя Би-би-си. По его словам, она может занять еще несколько недель. При этом он подчеркнул, что сам Альянс участие в конфликте принимать не будет.

Это ранний этап кампании. Она займет дни, возможно, недели, прежде чем закончится, — подчеркнул Рютте.

В то же время генсек НАТО выразил поддержку усилиям Соединенных Штатов. По его словам, устранение аятоллы Али Хаменеи, а также ликвидация иранских ядерной и ракетной программ имеет большое значение.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил NEWS.ru, что ближневосточный конфликт способен распространиться на другие государства. По его мнению, намерения США осуществить операцию в сжатые сроки могут оказаться нереализуемыми.

До этого первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что США могут начать наземную военную операцию в Иране. По его мнению, об этом говорит концентрация американских войск у границ страны.