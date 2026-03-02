Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 18:05

Увеличилось число пострадавших в операции на Ближнем Востоке военных США

CNN: число пострадавших на Ближнем Востоке солдат США увеличилось до 18

Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Число американских солдат, пострадавших во время боевых действий на Ближнем Востоке, увеличилось до 18, передает CNN со ссылкой на представителя Центрального командования ВС Соединенных Штатов (CENTCOM) капитана Тима Хокинса. Речь идет об операции, которая получила название «Эпическая ярость».

До этого сообщалось, что число погибших военнослужащих армии США на Ближнем Востоке возросло до четырех. Уточнялось, что еще один военнослужащий, получивший тяжелые ранения во время первоначальных атак, скончался в госпитале от полученных травм.

Число погибших учениц начальной школы «Шаджаре Тайебе» на юге Ирана тем временем возросло до 24. Речь идет о жертвах атаки на округ Минаб в провинции Хормозган.

Также сообщалось, что Иран рассчитывает на помощь своих союзников на Ближнем Востоке в противостоянии с Израилем и США. Речь идет о йеменских хуситах, ливанской партии «Хезболла», иракском шиитском ополчении «Аль-Хашд аш-Шааби» и палестинцах. Уточнялось, что союзники Ирана могут бездействовать в первые несколько дней, но это не означает, что они не включатся при разрастании конфликта с Вашингтоном и Иерусалимом.

Ближний Восток
военные
США
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Любовница Джабраилова из 2000-х прервала молчание после его самоубийства
Стоматологический вуз в Дагестане лишился лицензии
Ученые спрогнозировали приближение «инопланетного корабля» к Юпитеру
Трамп заявил о плане по Ирану и намекнул на Венесуэлу
Раскрыто, как ситуация на Ближнем Востоке может стать уважительной причиной
Актриса Моряк рассказала о трудном возвращении из Дубая
Тимоти Шаламе вывел на красную дорожку маму в ярком платье
Александр Ревва задолжал налоговой больше миллиона
С ножницами на полицейского: трое мужчин изнасиловали школьницу под Одессой
«Тысячи писем»: Мизулина предупредила о новой схеме аферистов
«Букины», мнение об СВО, двое детей: как живет актер Павел Савинков
Солдат ВСУ сдался в плен родному брату
Появились кадры из центра Тель-Авива после удара иранской ракеты
Агрессия США против Ирана ударила по американским акциям
«Мама забрала гаджет»: что известно о гибели мальчика в сугробе в Подольске
Назван срок, за который Франция может создать гиперзвуковые ракеты
Лавров обсудил ситуацию вокруг Ирана с главой МИД КСА Аль Саудом
«Трамп — законная цель». Иран похоронит Америку: что не так с операцией США
«Мне все равно»: Трамп «плюнул» на американцев и их мнение по Ирану
Катар сообщил о ликвидации двух иранских самолетов
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.