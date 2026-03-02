Увеличилось число пострадавших в операции на Ближнем Востоке военных США CNN: число пострадавших на Ближнем Востоке солдат США увеличилось до 18

Число американских солдат, пострадавших во время боевых действий на Ближнем Востоке, увеличилось до 18, передает CNN со ссылкой на представителя Центрального командования ВС Соединенных Штатов (CENTCOM) капитана Тима Хокинса. Речь идет об операции, которая получила название «Эпическая ярость».

До этого сообщалось, что число погибших военнослужащих армии США на Ближнем Востоке возросло до четырех. Уточнялось, что еще один военнослужащий, получивший тяжелые ранения во время первоначальных атак, скончался в госпитале от полученных травм.

Число погибших учениц начальной школы «Шаджаре Тайебе» на юге Ирана тем временем возросло до 24. Речь идет о жертвах атаки на округ Минаб в провинции Хормозган.

Также сообщалось, что Иран рассчитывает на помощь своих союзников на Ближнем Востоке в противостоянии с Израилем и США. Речь идет о йеменских хуситах, ливанской партии «Хезболла», иракском шиитском ополчении «Аль-Хашд аш-Шааби» и палестинцах. Уточнялось, что союзники Ирана могут бездействовать в первые несколько дней, но это не означает, что они не включатся при разрастании конфликта с Вашингтоном и Иерусалимом.