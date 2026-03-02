Раскрыто, как ситуация на Ближнем Востоке может стать уважительной причиной Юрист Южалин: ситуация на Ближнем Востоке является уважительной причиной прогула

Ситуация на Ближнем Востоке относятся к уважительным причинам для отсутствия сотрудника на рабочем месте, если тот оказался в регионе, заявил РИА Новости юрист Александр Южалин. По его словам, из-за ограничения в воздушном пространстве тот физически не может оттуда улететь и суд встанет на сторону работника.

На мой взгляд, закрытие воздушного пространства из-за текущих событий вполне подходит под уважительную причину, поскольку: данное обстоятельство никак не зависит от работника, работник не мог предугадать такое развитие событий, данный факт объективно препятствует работнику вовремя прибыть на рабочее место, - заявил юрист.

Ранее сообщалось, что российские туристы, чей отпуск в ОАЭ был прерван из-за ракетных обстрелов и закрытия неба, имеют право на полный возврат денег за путевку. Как сообщила гендиректор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова текущая ситуация признается форс-мажорной. Это влечет за собой особый порядок взаиморасчетов между туристами, туроператорами и авиаперевозчиками.