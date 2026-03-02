Туристам рассказали, можно ли вернуть деньги за сорванный отпуск в ОАЭ Турэксперт Кодякова: россияне могут полностью вернуть стоимость путевки в ОАЭ

Россияне, чей отдых в Объединенных Арабских Эмиратах был сорван из-за ракетных атак и закрытия воздушного пространства, могут рассчитывать на полный возврат стоимости тура, заявила NEWS.ru генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова. По ее словам, в сложившейся ситуации происходящее классифицируется как форс-мажор, что существенно меняет правила взаимодействия между отдыхающими, туроператорами и авиакомпаниями.

Ситуация в ОАЭ, вызванная ракетными атаками и закрытием воздушного пространства, ставит перед тысячами туристов острый вопрос: кто оплатит сорванный отпуск? С юридической точки зрения происходящее классифицируется как форс-мажор — обстоятельство непреодолимой силы. В таких условиях правила игры меняются, а ответственность распределяется между туроператором, авиакомпанией и самим путешественником. Если вылет в ОАЭ еще не состоялся, закон на вашей стороне. При возникновении угрозы безопасности в стране временного пребывания турист имеет право на расторжение договора и возврат полной стоимости тура, — пояснила Кодякова.

Она отметила, что для путешественников, которые уже находятся в ОАЭ и столкнулись с последствиями атак, процедура возврата будет более сложной. По ее словам, россияне имеют право вернуть средства только за неиспользованные дни проживания.

Для тех, кто уже находится в ОАЭ и столкнулся с эвакуацией или повреждением отеля, процедура возврата средств за отпуск сложнее. Вы имеете право на возвращение денег за неиспользованные дни отдыха пропорционально остатку тура. Однако важно понимать, что форс-мажор освобождает бизнес от выплаты штрафов и компенсации морального вреда. Если ваш рейс отменен из-за закрытия неба, авиакомпания обязана обеспечить вас водой и питанием в аэропорту, но не должна оплачивать проживание в гостинице, так как военные действия — это внешнее обстоятельство, а не вина перевозчика, — заявила Кодякова.

Кроме того, по словам эксперта, большинство базовых страховок исключают риски, связанные с военными действиями. Она добавила, что если в полисе нет специальной пометки, медпомощь при ранении осколками или компенсация за задержку рейса в условиях обстрелов могут быть аннулированы страховщиком.

Ранее находящиеся в крупных городах ОАЭ россияне сообщили, что после ракетных ударов Ирана по целям США и Израиля в регионе остается напряженная обстановка. По их словам, небо над страной закрыли, рейсы отменили, а жители и туристы слышали работу систем ПВО.