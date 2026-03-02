Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 10:31

Туристам рассказали, можно ли вернуть деньги за сорванный отпуск в ОАЭ

Турэксперт Кодякова: россияне могут полностью вернуть стоимость путевки в ОАЭ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Россияне, чей отдых в Объединенных Арабских Эмиратах был сорван из-за ракетных атак и закрытия воздушного пространства, могут рассчитывать на полный возврат стоимости тура, заявила NEWS.ru генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова. По ее словам, в сложившейся ситуации происходящее классифицируется как форс-мажор, что существенно меняет правила взаимодействия между отдыхающими, туроператорами и авиакомпаниями.

Ситуация в ОАЭ, вызванная ракетными атаками и закрытием воздушного пространства, ставит перед тысячами туристов острый вопрос: кто оплатит сорванный отпуск? С юридической точки зрения происходящее классифицируется как форс-мажор — обстоятельство непреодолимой силы. В таких условиях правила игры меняются, а ответственность распределяется между туроператором, авиакомпанией и самим путешественником. Если вылет в ОАЭ еще не состоялся, закон на вашей стороне. При возникновении угрозы безопасности в стране временного пребывания турист имеет право на расторжение договора и возврат полной стоимости тура, — пояснила Кодякова.

Она отметила, что для путешественников, которые уже находятся в ОАЭ и столкнулись с последствиями атак, процедура возврата будет более сложной. По ее словам, россияне имеют право вернуть средства только за неиспользованные дни проживания.

Для тех, кто уже находится в ОАЭ и столкнулся с эвакуацией или повреждением отеля, процедура возврата средств за отпуск сложнее. Вы имеете право на возвращение денег за неиспользованные дни отдыха пропорционально остатку тура. Однако важно понимать, что форс-мажор освобождает бизнес от выплаты штрафов и компенсации морального вреда. Если ваш рейс отменен из-за закрытия неба, авиакомпания обязана обеспечить вас водой и питанием в аэропорту, но не должна оплачивать проживание в гостинице, так как военные действия — это внешнее обстоятельство, а не вина перевозчика, — заявила Кодякова.

Кроме того, по словам эксперта, большинство базовых страховок исключают риски, связанные с военными действиями. Она добавила, что если в полисе нет специальной пометки, медпомощь при ранении осколками или компенсация за задержку рейса в условиях обстрелов могут быть аннулированы страховщиком.

Ранее находящиеся в крупных городах ОАЭ россияне сообщили, что после ракетных ударов Ирана по целям США и Израиля в регионе остается напряженная обстановка. По их словам, небо над страной закрыли, рейсы отменили, а жители и туристы слышали работу систем ПВО.

ОАЭ
туристы
россияне
атаки
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дата-центр Amazon попал под раздачу из-за эскалации на Ближнем Востоке
Трамп заявил, что Иран дважды пытался ликвидировать его
Покончил с собой в отеле: чем известен бизнесмен Джабраилов
Иран не выходит на связь с МАГАТЭ
В Кувейте сообщили о поражении нескольких американских самолетов
На Западе раскрыли цели иранских ударов
«Заплатит высокую цену»: Израиль обозначил цель для ликвидации
Священник перечислил необходимые ограничения во время поста
Аэропорт Абу-Даби открыл регистрацию на рейсы в Москву и другие направления
Моргенштерна будут судить в России
Россия категорически осудила нападение Израиля и США на Иран
Умар Джабраилов говорил о мучениях в рехабе в последнем интервью
Европейская страна задумала присоединиться к атаке на Иран
Стало известно, какой раритетный пистолет хранил у себя Умар Джабраилов
Психолог рассказала, что лучше подарить женщине на 8 Марта
В Иране подсчитали количество жертв военной агрессии США и Израиля
Актер Ягодин рассказал о последних днях Николая Коляды
Украинский беспилотник прилетел в больницу в ЛНР
Врач объяснил, какие привычки разрушают зубную эмаль
Удар Ирана по британской авиабазе на Кипре попал на видео
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.