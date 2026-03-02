Озвучены новые подробности похищения Комарова на Бали

Шестеро иностранцев с российскими и украинскими паспортами подозреваются в похищении гражданина Украины Игоря Комарова на Бали, сообщает телеканал Kompas со ссылкой на местную полицию. Правоохранители полагают, что потерпевший мог быть причастен к организации мошеннических колл-центров.

На данный момент расследование дела о похищении Игоря Комарова достигло значительного прогресса. По состоянию на 27 февраля 2026 года региональная полиция Бали идентифицировала шесть иностранцев в качестве подозреваемых с инициалами РМ, БК, АС, ВН, СМ и ДХ, российского и украинского гражданства, — говорится в сообщении.

Ранее Комаров принес извинения обманутым гражданам и обратился за помощью в сборе выкупа в $10 млн (767,6 млн рублей). Сын криминального авторитета также раскрыл имена своих покровителей, среди которых фигурируют сотрудники СБУ, одесский чиновник Сергей Лысак и представитель преступного мира Петровский-старший. По словам Комарова, эти же лица контролировали деятельность мошеннической сети ОПГ «Девятка», действовавшей в Днепропетровской области.

Кроме того, правоохранители индонезийского острова Бали объявили в международный розыск шестерых иностранцев, подозреваемых в похищении украинца. Стражи порядка направили в Интерпол запрос для активации красного уведомления с целью установления координат и задержания фигурантов.