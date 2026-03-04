Японии следует учитывать, что энергоресурсы из России «могут быть доставлены всего за полсуток», заявил депутат от правящей в стране Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки. Он выступил на фоне обострения на Ближнем Востоке, откуда Япония получает более 10% сжиженного природного газа и свыше 90% нефти, сообщает ТАСС.

В настоящее время 10% поставок [энергоресурсов] Япония получает из России, и сотрудничество с РФ необходимо для обеспечения еще более стабильного энергоснабжения в будущем, — сказал Мунэо Судзуки.

Он пообещал продолжить работу над улучшением японско-российских отношений.

Ранее китайские аналитики заявили, что Япония столкнулась с серьезными экономическими последствиями из-за своей санкционной политики в отношении России на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Блокировка Ормузского пролива Ираном нанесла тяжелый удар по стране, которая критически зависит от импорта энергоносителей из этого региона. Стратегических запасов нефти Токио хватит лишь на несколько месяцев, а восполнять их сейчас фактически нечем.