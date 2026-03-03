Раскрыта истинная причина атак Ирана на нефтяные и газовые объекты

Иран атаками на нефтегазовые объекты в ближневосточном регионе пытается максимально поднять мировые цены на нефть, чтобы свергнуть Дональда Трампа с поста президента США, предположил в беседе с NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его мнению, Тегеран намеренно нагнетает обстановку вокруг Ормузского пролива, угрожая танкерам, чтобы спровоцировать панику на биржах и остановку судоходства.

Иран предпринимает тактику максимизации цен на нефть на мировом рынке. Он делает резкие заявления о том, что любые танкеры, которые идут по Ормузскому проливу, будут обстреляны. Все это предпринимается, чтобы запугать собственников танкеров, сорвать судоходство. Для Ирана важно максимально задрать цену на нефть, чтобы добиться паники на бирже. Я думаю, что это все необходимо, чтобы страны региона, конечно, не поддерживали Соединенные Штаты и не предоставляли им военную инфраструктуру. Но главное, это нужно, чтобы сами США максимально пострадали, и конкретно команда Трампа, его администрация. Чем выше будет цена, тем дороже будет топливо на внутреннем рынке Соединенных Штатов. В этом плане довольно интересно, что обе стороны добиваются смены режима, — пояснил Юшков.

Он отметил, что стоимость бензина на заправках в США напрямую привязана к мировым котировкам, и американцы традиционно воспринимают рост цен на топливо как провал действующей власти. По его словам, иранская сторона рассчитывает на то, что подорожание нефти ударит по рейтингам республиканцев, и на предстоящих выборах в конгресс победят демократы.

Иран пытается провоцировать рост цен на нефть, чтобы стоимость топлива внутри США поднялась, и на предстоящих выборах в конгресс победили демократы. Таким образом, они ослабили бы влияние Трампа и его администрации. В Соединенных Штатах стоимость топлива зависит напрямую от цены на нефть на мировых рынках, поэтому она может как опускаться, так и подниматься. Такая система ценообразования. И также есть некий элемент политической культуры, когда люди воспринимают подорожание топлива, цен на бензин и дизель в США как критерий эффективности действующей администрации, — резюмировал Юшков.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев предположил, что рынок энергоносителей на фоне блокировки Ормузского пролива стоит на пороге серьезного ралли. По его мнению, цены на газ удвоятся, а стоимость барреля нефти достигнет $100 (7,75 тыс. рублей).