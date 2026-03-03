«Растет риск»: Лавров указал на глобальную проблему в ядерной сфере

В мире растет риск того, что проблемы ядерного распространения выйдут из-под контроля, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Так министр прокомментировал инициативу президента Франции Эммануэля Макрона, касающуюся ядерного сдерживания, передает РИА Новости.

Растет риск того, что проблема ядерного распространения начнет выходить из-под контроля, — сказал Лавров.

Ранее Макрон заявил, что Франция увеличит объем своего ядерного потенциала. При этом глава государства подчеркнул, что Париж перестанет делиться информацией о точном количестве боеголовок.

Между тем председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что Франция может передать ядерное оружие другим странам Евросоюза. Он отметил, что Россия тщательно отслеживает шаги европейских политиков, касающиеся ядерного вооружения.

Кроме того посол РФ во Франции Алексей Мешков выразил мнение, что Россия уйдет далеко вперед, пока Запад будет пытаться создать аналог российского баллистического комплекса «Орешник». Так он ответил на слова Макрона о ядерном оружии.