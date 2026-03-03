Франция усилит ПВО на Кипре Франция разместит на Кипре системы ПВО для борьбы с дронами

Франция разместит на Кипре противоракетные и противодроновые системы, сообщает Cyprus News Agency. Решение принято после удара БПЛА по британской военной базе Акротири.

По данным властей, в результате удара беспилотника, предположительно типа Shahed, никто не пострадал. На этом фоне Кипр, председательствующий в Совете ЕС, отменил встречу министров Евросоюза, которая должна была пройти в Никосии.

Ранее сообщалось, что Иран полностью уничтожил американскую военную базу в Бахрейне, а также Генеральное консульство Соединенных Штатов в иракском Эрбиле. По словам очевидцев, генконсульство теперь «непригодно для использования».

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна вступает в эру «продвинутого ядерного сдерживания». В ходе программной речи о ядерном сдерживании французский лидер заявил о необходимости укреплять ядерный потенциал и рассматривать вопросы сдерживания в масштабах всего Европейского континента. Он также сообщил, что отдал приказ об увеличении числа ядерных боеголовок в арсенале страны.