03 марта 2026 в 11:57

Белицкое, Резниковка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 3 марта

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Стрингер/NEWS.ru
Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 3 марта? Что происходит у Александровки, Белицкого, Волчанска, Гришино, Дробышево, Ильиновки, Константиновки, Озерного, Павловки, Покровска, Резниковки, Сергеевки, Степановки, Федоровки Второй, Харькова и Яровой?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Красноармейском направлении войска РФ продвигаются в районе Удачного к Сергеевке, занимают позиции в Молодецком.

«Идут бои в Гришино. На Добропольском направлении продолжаются боестолкновения в районе Белицкого и Нового Донбасса. На Константиновском направлении идут бои на рубеже Бересток — Ильиновка. ВС РФ продолжают наступление в Константиновке. На Краснолиманском направлении ВС РФ продвигаются в районе Святогорска, ведут бои в Александровке. Есть успехи в Новоселовке. ВС РФ продвигаются в районе Никифоровки, занимают новые позиции южнее Федоровки Второй. Харьковский фронт. На Волчанском направлении ВС РФ атакуют южнее Старицы, продвигаются в Волчанских Хуторах», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

«Два майора»

На Славянском направлении ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Резниковка, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«На Харьковском направлении ВС РФ продолжили движение в кармане от Дегтярного, сообщается о взятии под контроль Круглого Волчанского района. Из Волчанских Хуторов сообщают о зачистке развалин и подвалов. ВСУ отвечают множеством БПЛА, наши применяют ТОС. Ожили Липцевское и Великобурлукское направления: фронт пришел в движение, есть тактические успехи российских военных. ВС России нанесли массированные удары по Черноморску (Ильичевску) Одесской области. Также работа „Гераней“ шла по Сумской и Днепропетровской областям», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Константиновском направлении бои идут за населенный пункт Степановка, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«В Константиновке ВС РФ продвигаются вдоль железной дороги, а также ведут бои в юго-западной части города. На Северском направлении идут бои по линии Резниковка — Кривая Лука — Озерное. Красноармейское направление. В районе Удачного ВС РФ двигаются к Сергеевке. Заняли рубежи в Молодецком. В районе Гришино закрепились на новых рубежах в северной части села, идут стрелковые бои. Харьковское направление. Продолжаются ожесточенные бои, в ходе которых ВС РФ продвигаются вперед», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ
ВСУ
новости
сводки
Иван Смирнов
И. Смирнов
