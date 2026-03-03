Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 13:32

Трампа заподозрили в лукавстве из-за его спокойствия по отношению к Ирану

Американист Блохин: Трамп не может признаться в переживаниях из-за Ирана

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Глава Белого дома Дональд Трамп не может публично признаться в переживаниях из-за ситуации вокруг конфликта с Ираном, поскольку демонстрация слабости или тревоги в текущих условиях нанесла бы серьезный урон по репутации США, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, Вашингтон старается усилить свой переговорный потенциал, чтобы максимально «прогнуть» Тегеран для отказа от ядерной программы.

Трамп пытается усилить свою переговорную позицию, чтобы максимально прогнуть Иран. Он хочет, чтобы Тегеран отказался от ядерной программы. Президента США беспокоят атаки Ирана, но он не будет говорить: «Я боюсь, я трясусь», потому что пострадает репутация США. Иран наносит удары по американским базам, падают американские истребители. Это все равно наносит ущерб репутации США. Конечно, это заботит Трампа, но как крутой американский президент, он не может в этом признаться, — пояснил Блохин.

Ранее Трамп не исключил возможность наземной операции на территории Ирана. Он подчеркнул, что не боится такого сценария. Однако, по словам американского лидера, войска на земле могут не понадобится.

США
Дональд Трамп
Иран
Ближний Восток
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
