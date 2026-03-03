Погода в Москве в среду, 4 марта: ждать ли заморозков и сильного снегопада

В Москве и Московской области завтра, 4 марта, ожидаются осадки в виде мокрого снега в течение всего дня, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на среду?

Какая погода будет в Москве 4 марта

В Москве завтра, 4 марта, ночью столбики термометров опустятся до -5 градусов.

«4 марта ночью будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Температура в Москве ночью — от -5 до -3 градусов, по области — от -7 до -2 градусов, местами до -12 градусов. Днем облачно, осадки (снег, мокрый снег). Температура в Москве — от +1 до +3 градусов, по области — от -2 до +3 градусов. Ветер южный и юго-западный, 6–11 м/с. Гололедица», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в середине недели в российской столице таяние снежного покрова временно прекратится.

«В последние дни положительная температурная аномалия в регионе понизится, а в ночные часы, уже с ночи на среду, вернутся и отрицательные температуры, что сделает процессы убыли снежного покрова менее заметными, высота снежного покрова до конца недели будет снижаться в среднем на 1–2 см за сутки», — рассказал синоптик.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 4 марта

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 марта в Санкт-Петербурге ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем.

«4 марта будет облачная с прояснениями погода. Ночью мокрый снег с дождем, во второй половине дня небольшой мокрый снег. В отдельных районах налипание мокрого снега. Ветер ночью южный, юго-восточный, утром и днем — юго-западный, западный умеренный, утром и днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью — от -1 до +1 градуса. Температура днем — от +1 до +3 градусов. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться», — говорится в прогнозе.

По данным метеоцентров, в Северной столице в среду, 4 марта, ожидается дождь, мокрый снег и снег. Температура воздуха в течение суток будет колебаться около нулевой отметки. Ночью столбики термометров покажут от -1 до +1 градуса, а днем поднимутся до +4 градусов. Высокая влажность и осадки создадут ощущение более холодной погоды. Порывы могут достигать 13 м/с.

