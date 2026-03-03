Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 15:35

Стала известна причина отсутствия у умершего драматурга Коляды жены и детей

Режиссер Житинкин заявил, что все силы и время Коляда отдавал театру и актерам

Николай Коляда Николай Коляда Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Основатель Коляда-Театра Николай Коляда все свои деньги и силы вкладывал в искусство, рассказал в интервью NEWS.ru его друг народный артист России Андрей Житинкин. Вероятно по этой причине, считает собеседник, внутреннего ресурса на создание семьи у Николая Владимировича не оставалось. Это был его личный путь и выбор, подчеркнул Житинкин.

Он все время говорил, что не надо отчаиваться. Был оптимистом. А я даже понимаю, почему. Его так много била жизнь, так сложно было выбивать для театра у начальства деньги, бюджеты и помещения. Видимо, сам себя, как мантрой, уговаривал «не отчаиваться», — поделился режиссер.

Он также назвал Коляду недооцененным творческим деятелем, которому приходилось преодолевать множество препятствий, для того чтобы сохранить театр и труппу. При этом спектакли в его постановке всегда производили фурор, вспомнил Житинкин.

Останется в истории театра как потрясающий драматург, отразивший в своих пьесах время. Там и советская безнадега, потом — неразбериха девяностых <...>. Он, конечно, недооцененная фигура как режиссер, ведь Коляда-Театр всегда производил фурор на ежегодных московских гастролях, — резюмировал собеседник.

Ранее Житинкин рассказал, что Коляда вкладывал в театр и воспитание молодежи в родном Екатеринбурге все свои силы и деньги. По его словам, режиссер и драматург буквально вытащил с улицы десятки мальчишек и девчонок, открыв им мир искусства.

Прощание с актером и драматургом состоится 5 марта в екатеринбургском Коляда-Театре. Церемония начнется в 11:00 по местному времени. К 13:00 участники прощания направятся на Широкореченское кладбище, где артист будет похоронен.

Виктория Катаева
В. Катаева
