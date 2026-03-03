Симоньян наградили за просвещение россиян

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян стала лауреатом премии общества «Знание», передает корреспондент NEWS.ru. Награду присудили за общий вклад в просвещение, ее вручил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. При этом журналистка выступила на мероприятии в онлайн-формате.

Я так благодарна за то, что общество «Знание», вы лично, Сергей Владиленович посчитали возможным отметить мой скромный, в общем, труд на арене просвещения. Я очень стараюсь, — сказала журналистка.

Ранее Симоньян вручили памятную медаль «За заслуги» и знак Почетного гражданина Краснодара. Награду передал глава города Евгений Наумов. Торжественное мероприятие приурочили к 83-й годовщине освобождения Краснодара. Инициатором присвоения высокого звания выступил сам мэр. Он отметил, что журналистка всегда с особой теплотой отзывается о своей малой родине.

До этого в рамках встречи с представителями российских СМИ председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин вручил Симоньян памятную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». На мероприятии обсуждались вопросы общественной безопасности, роль следственных органов в жизни страны и современные вызовы.