Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 18:51

«Врата ада»: КСИР пригрозил США и Израилю апокалипсисом

В КСИР пообещали продолжение атак на США и Израиль

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Соединенные Штаты и Израиль столкнутся с неотвратимым возмездием за агрессию против Ирана, заявил представитель Корпуса стражей исламской революции Али Мохаммад Наини. По словам военного, враждебные Тегерану государства ожидают «врата ада», которые будут открываться все шире с каждой минутой, передает агентство Mizan.

Врагу следует ожидать продолжения целенаправленных атак. Врата ада будут открываться США и Израилю с каждой минутой все больше и больше, — высказался военный.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что Тегеран способен атаковать американские объекты в момент исчерпания ракетных запасов у Вашингтона, вынуждая США к диалогу. По мнению эксперта, ход дальнейшего противостояния будет зависеть от численности пусковых установок, имеющихся в распоряжении иранской стороны.

Кроме того, журналисты сообщили, что американские военные объекты в четырех ближневосточных странах подверглись атаке Ирана. Под удар попали позиции США в Бахрейне, Ираке, Кувейте и ОАЭ, включая штаб Пятого флота в Манаме, базы в Ираке и Кувейте, а также дубайский порт, используемый американскими силами.

КСИР
Иран
США
Израиль
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Федерации футбола США раскрыли отношение к участию Ирана в ЧМ-2026
Захарова пошутила о вербовке в финскую разведку
Российский дипломат обвинил МАГАТЭ в бездействии на фоне ударов по Ирану
Ситуация в Дубае, будущее ключевой ставки в РФ: что будет дальше
«Деньги идут бесконтрольно»: в ГД оценили стремление Зеленского к миру
«Право на самооборону»: в Катаре оценили свою позицию по отношению к Ирану
В Иране исключили утечку радиации после удара по Натанзу
Дипломат раскрыл, пустит ли Иран инспекции на свои ядерные объекты
Стало известно, сколько ударов нанесли ВС США по Ирану за два дня
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
«Ситуация подтвердила»: Захарова обвинила коллективный Запад во лжи
В МИД России дали совет россиянам по поездкам на Ближний Восток
Взрывы прогремели в Дубае
США закрыли посольство в Ливане
Спецборт МЧС РФ прибыл в Азербайджан, чтобы забрать вернувшихся из Ирана
Дрон сдетонировал рядом с жительницей Белгородской области
Раскрыто оружие «возмездия» Ирана для военных баз США
Россию объявили победителем в войне США с Ираном
В Госдуме назвали условие для завершения конфликта на Украине
Россия задействовала ракетный корабль «Буря» во время испытаний
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.