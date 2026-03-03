«Врата ада»: КСИР пригрозил США и Израилю апокалипсисом В КСИР пообещали продолжение атак на США и Израиль

Соединенные Штаты и Израиль столкнутся с неотвратимым возмездием за агрессию против Ирана, заявил представитель Корпуса стражей исламской революции Али Мохаммад Наини. По словам военного, враждебные Тегерану государства ожидают «врата ада», которые будут открываться все шире с каждой минутой, передает агентство Mizan.

Врагу следует ожидать продолжения целенаправленных атак. Врата ада будут открываться США и Израилю с каждой минутой все больше и больше, — высказался военный.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что Тегеран способен атаковать американские объекты в момент исчерпания ракетных запасов у Вашингтона, вынуждая США к диалогу. По мнению эксперта, ход дальнейшего противостояния будет зависеть от численности пусковых установок, имеющихся в распоряжении иранской стороны.

Кроме того, журналисты сообщили, что американские военные объекты в четырех ближневосточных странах подверглись атаке Ирана. Под удар попали позиции США в Бахрейне, Ираке, Кувейте и ОАЭ, включая штаб Пятого флота в Манаме, базы в Ираке и Кувейте, а также дубайский порт, используемый американскими силами.