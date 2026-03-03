Дрон сдетонировал рядом с жительницей Белгородской области Гладков: женщина пострадала от детонации дрона в Белгородской области

Жительница Белгородской области пострадала в результате детонации дрона ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, женщина сама обратилась в больницу, госпитализация ей не потребовалась.

В городе Грайворон в результате детонации дрона женщина получила баротравму. Она самостоятельно обратилась в Грайворонскую ЦРБ. Медицинская помощь оказана, отпущена на амбулаторное лечение. На месте атаки повреждены два автомобиля, — написал Гладков.

В Шебекинском округе дрон атаковал завод в селе Зиборовка — там пробило крышу цеха. В селе Новая Таволжанка беспилотник повредил кровлю коммерческого здания. Сильнее всего пострадала Новая Таволжанка. Там два дрона выбили окна, повредили крыши и фасады двух частных домов, хозяйственные постройки. Также посекло машину и линию электропередачи.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что минувшей ночью Вооруженные силы Украины обстреляли город Энергодар с применением артиллерии. Повреждения получил многоквартирный жилой дом, в котором теперь выбиты стекла. Также сообщалось о пострадавшем.