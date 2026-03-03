Россиянин поджег тепловоз и записал себя в террористы

Житель Белгородской области подозревается в поджоге тепловоза на станции Старый Оскол, сообщили в пресс-службе Белгородского ЛО МВД России на транспорте. Сотрудники Старооскольского линейного отдела полиции уже задержали 28-летнего мужчину, он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело о теракте, передает РИА Новости.

Был установлен подозреваемый в совершении террористического акта и задержан по месту жительства в Белгородской области. Им оказался местный житель 1998 года рождения. В ходе допроса мужчина дал признательные показания, — говорится в заявлении.

Предполагается, что задержанный метнул в тепловоз зажигательную смесь. В результате в кабине машиниста вспыхнул пожар. Прибывшей на вызов следственно-оперативной группе удалось потушить пламя подручными средствами. На месте теракта также найдены молоток и канистра с бензином.

