03 марта 2026 в 19:30

В Госдуме назвали условие для завершения конфликта на Украине

Депутат Журавлев: для завершения конфликта на Украине нужен серьезный прорыв

Алексей Журавлев Алексей Журавлев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Завершения украинского конфликта не случится, пока Россия не совершит серьезный прорыв, предположил в разговоре с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его мнению, как только начнется ускоренное продвижение российских войск на запад, риторика Киева поменяется.

Как только наши войска начнут быстрое продвижение на Запад, риторика Зеленского изменится мгновенно. Более того, как только мы пройдем и заберем Одессу — все европейцы прибегут сюда. А потом еще и скажут: «Ладно, давайте договариваться — какие у вас условия, какие аргументы?» Вот так они начнут себя вести, — уверен депутат.

При этом Украина, по его словам, не собирается завершать боевые действия — это видно хотя бы по ожесточенному сопротивлению, которое оказывают ВСУ.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник предположил, что конфликт на Ближнем Востоке может ускорить проведение специальной военной операции на Украине. По его мнению, переключение внимания мирового сообщества на ситуацию в Иране приведет к сокращению поддержки Киева.

Украина
Алексей Журавлев
СВО
Одесса
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
Елена Васильченко
Е. Васильченко
