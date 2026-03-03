Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 18:49

«Держит в неведении»: экс-нардеп о словах Зеленского про выборы на Украине

Экс-нардеп Олейник: Зеленский потеряет соратников в случае отказа от выборов

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети
Президент Украины Владимир Зеленский потеряет ближайших соратников, если откажется от участия в президентских выборах, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. При этом он выразил мнение, что украинский политик в любом случае не сможет переизбраться и потерпит поражение.

Запрос на выборы в обществе есть, и Зеленский его поддерживает: «Да, но после конфликта»». Он так делает, чтобы не расслаблялись те, кто возле него, потому что если он заявит, что не пойдет, они разбегутся моментально. Так он держит их в неведении, в подвешенном состоянии: «Могу пойти, могу не пойти». Он проиграет, поэтому будет тянуть, — сказал Олейник.

Он также подчеркнул, что Зеленский будет стараться затянуть боевые действия с Россией. По словам экс-депутата Рады, продолжение конфликта — это единственный шанс украинского президента удержать власть.

Заявление Зеленского о том, что он готов провести выборы после прекращения конфликта с Россией, звучит как «после дождичка в четверг». То есть он не хочет прекращать боевые действия, поскольку это единственная форма удержания власти. На выборах он проиграет, и это он понимает. С каждым днем шансов все меньше и меньше. Значит, единственный вариант — продолжить конфликт, поэтому он делает такие заявления, — резюмировал Олейник.

Ранее Зеленский заявил, что Украина сможет провести президентские выборы только после завершения конфликта. Он подчеркнул, что речь идет не о временной паузе в боевых действиях, а о полном окончании противостояния.

Владимир Зеленский
Украина
СВО
Россия
Софья Якимова
С. Якимова
Александр Ефимов
А. Ефимов
