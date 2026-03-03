Кличко и Зеленский сцепились из-за замерзающего Киева

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул мэра Киева Виталия Кличко в недостаточной подготовке к зимнему периоду, сообщает «Страна.ua». По его словам, к следующей зиме «нужно успеть подготовиться» и выполнить все поставленные цели. Однако Кличко не согласился с утверждением Зеленского и обрушился на него с критикой.

К сожалению, сегодня нам дали понять, что Киеву пока не будут помогать. Потому что в общий бюджет помощи страны городам в реализации планов устойчивости правительство Киев не включило, — заявил Кличко.