Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 18:21

Кличко и Зеленский сцепились из-за замерзающего Киева

Кличко и Зеленский устроили перепалку из-за обогрева Киева

Виталий Кличко Виталий Кличко Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул мэра Киева Виталия Кличко в недостаточной подготовке к зимнему периоду, сообщает «Страна.ua». По его словам, к следующей зиме «нужно успеть подготовиться» и выполнить все поставленные цели. Однако Кличко не согласился с утверждением Зеленского и обрушился на него с критикой.

К сожалению, сегодня нам дали понять, что Киеву пока не будут помогать. Потому что в общий бюджет помощи страны городам в реализации планов устойчивости правительство Киев не включило, — заявил Кличко.

Украина
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Киев
