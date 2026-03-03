Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 19:18

Визовый центр Франции в Москве вернул онлайн-оплату сервисного сбора

Логотип управляющей визовыми центрами компании VFS Global на здании сервисно-визового центра Франции в Москве Логотип управляющей визовыми центрами компании VFS Global на здании сервисно-визового центра Франции в Москве Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Визовый центр Франции в Москве изменил правила оплаты сервисного сбора: теперь его снова необходимо вносить онлайн во время записи на подачу документов. Сумма сбора составляет €36,6 (3305 рублей).

Информируем вас, что оплата сервисного сбора производится онлайн на сайте, — говорится в сообщении.

В конце февраля порядок оплаты временно меняли — сервисный сбор можно было внести уже непосредственно в центре при подаче документов вместе с другими платежами. Причины возврата к прежней системе в организации не уточнили.

В Ассоциации туроператоров России ранее отмечали, что после отмены обязательной онлайн-оплаты спрос на визы резко вырос: свободных слотов на март уже нет, а запись на апрель полностью разобрана.

Ранее политолог Юрий Самонкин допустил улучшение отношений Москвы и Парижа после президентских выборов во Франции 2027 года. По его мнению, оппозиционные силы и отдельные политики из команды французского лидера Эммануэля Макрона готовы восстановить диалог с Россией на фоне усталости французского общества от конфронтации.

