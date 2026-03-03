Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 19:54

В Иране исключили утечку радиации после удара по Натанзу

Центр обогащения урана в Натанзе, Иран Центр обогащения урана в Натанзе, Иран Фото: IMAGO/Metula/Global Look Press
На ядерном объекте в Натанзе, который подвергся ударам США и Израиля, не зафиксировано утечек радиоактивных материалов, сообщила Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ). В ведомстве подчеркнули, что радиационная обстановка остается стабильной и не угрожает жителям ближайших районов.

Никаких утечек радиоактивных материалов не зафиксировано. В связи с этим никакой угрозы жителям прилегающих к объекту районов нет. Ситуация с точки зрения радиоактивной безопасности стабильная и под полным контролем, — говорится в заявлении организации.

В ОАЭИ также отметили, что нанесенные удары по ядерному объекту противоречат нормам международного права.

Ранее политолог Малек Дудаков заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп может вести боевые действия против Ирана без одобрения конгресса лишь два месяца. Демократы пытаются принять резолюцию, ограничивающую его полномочия, но президент может наложить вето, а нужных голосов для его преодоления у оппонентов нет.

До этого политолог Юрий Светов предположил, что Ирану не удастся создать коалицию против США и Израиля из-за сложных отношений с арабскими соседями. По его словам, Тегеран остается в изоляции, а государства региона скорее присоединятся к американцам, чем выступят против них.

Иран
США
Израиль
радиация
удары
