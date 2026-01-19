Необъяснимая вспышка вызвала «снежный шторм» и увеличила радиацию на орбите В ИКИ РАН заявили о рекордном потоке солнечных протонов на орбите Земли

Поток солнечных протонов достиг рекордных за десятилетие значений, в результате чего радиационная нагрузка на космические аппараты увеличилась в 50 раз, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. Причиной стала мощнейшая солнечная вспышка, вызвавшая «снежный шторм». При этом точных объяснений этому событию у ученых пока нет.

По данным лаборатории, после вспышки высшего класса X1.9 к орбите Земли массово пришли ускоренные частицы. Это создало эффект «снежного шторма» на снимках космических телескопов.

Плотность протонов с энергией выше 10 МэВ в окрестностях Земли возросла за последние сутки более чем в 1000 раз. «Красный уровень», начиная с которого отмечается опасное воздействие частиц высоких энергий на электронику космических аппаратов, превышен в настоящее время примерно в 50 раз и продолжает расти, — говорится в сообщении.

Подобные пики ранее наблюдались лишь дважды в 2025 году — 1 июня и 12 ноября. Оба раза за ними следовали экстремальные магнитные бури сильнее уровня G4. Таким образом, ученые ожидают, что в ближайшие сутки вслед за частицами к Земле может прийти облако плазмы, способное вызвать новую сильную магнитную бурю.

При этом найти этому событию объяснение исследователи так и не смогли. По их словам, на настоящий момент на Солнце наблюдается слишком низкая активность для такого мощного выброса энергии. В лаборатории сочли, что это выглядит как результат исключительно редкого стечения обстоятельств.

Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт назвал сообщения об угрозе электрической пылевой бури от кометы 3I/ATLAS для Земли сильно преувеличенными. Поводом для обсуждения стало заявление американского геолога Стефана Бернса о том, что в марте 2026 года Земля и Юпитер якобы могут столкнуться с электропылевой бурей от этого объекта.