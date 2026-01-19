Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 16:51

Необъяснимая вспышка вызвала «снежный шторм» и увеличила радиацию на орбите

В ИКИ РАН заявили о рекордном потоке солнечных протонов на орбите Земли

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Поток солнечных протонов достиг рекордных за десятилетие значений, в результате чего радиационная нагрузка на космические аппараты увеличилась в 50 раз, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. Причиной стала мощнейшая солнечная вспышка, вызвавшая «снежный шторм». При этом точных объяснений этому событию у ученых пока нет.

По данным лаборатории, после вспышки высшего класса X1.9 к орбите Земли массово пришли ускоренные частицы. Это создало эффект «снежного шторма» на снимках космических телескопов.

Плотность протонов с энергией выше 10 МэВ в окрестностях Земли возросла за последние сутки более чем в 1000 раз. «Красный уровень», начиная с которого отмечается опасное воздействие частиц высоких энергий на электронику космических аппаратов, превышен в настоящее время примерно в 50 раз и продолжает расти, — говорится в сообщении.

Подобные пики ранее наблюдались лишь дважды в 2025 году — 1 июня и 12 ноября. Оба раза за ними следовали экстремальные магнитные бури сильнее уровня G4. Таким образом, ученые ожидают, что в ближайшие сутки вслед за частицами к Земле может прийти облако плазмы, способное вызвать новую сильную магнитную бурю.

При этом найти этому событию объяснение исследователи так и не смогли. По их словам, на настоящий момент на Солнце наблюдается слишком низкая активность для такого мощного выброса энергии. В лаборатории сочли, что это выглядит как результат исключительно редкого стечения обстоятельств.

Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт назвал сообщения об угрозе электрической пылевой бури от кометы 3I/ATLAS для Земли сильно преувеличенными. Поводом для обсуждения стало заявление американского геолога Стефана Бернса о том, что в марте 2026 года Земля и Юпитер якобы могут столкнуться с электропылевой бурей от этого объекта.

протоны
Земля
Орбита
радиация
космос
аппараты
вспышки
магнитные бури
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-нардеп ответил, чем чревато для РФ вступление в Совет мира по Украине
Суд арестовал имущество экс-замглавы администрации района
Под Челябинском полный людьми автобус столкнулся с грузовиками
Офис разработчика GTA 6 оцепили из-за угрозы взрыва
Россиянам дали совет, где отдыхать вместо недружественной Финляндии
Один любовник на три мертвые женщины: новые подробности дела убийцы из Гоа
Стали известны детали убийства 18-летнего юноши в Электростали
Нижегородский Россельхознадзор выявил 16 партий овощей с вредителями
Суд решил оставить в СИЗО убийцу федерального судьи
Отмена двух свадеб, диабет, новый муж: как живет актриса Валерия Ланская
Смерть бойцов от холода и новое наступление: новости СВО на вечер 19 января
Тот самый гигант! Что такое помело, чем полезно и как выбрать сладкий плод
В Воронеже оцепили двор офиса из-за найденной гранаты
Прокуратура направила в суд дело об убийствах солдатами ВСУ военнопленных
Мигранты не смогут работать дворниками в одном из российских регионов
Российская сторона и MOL согласовали условия соглашения по NIS
Самая высокая собака в мире попала в Книгу рекордов Гиннеса
В Прикамье сироты получили жилье после семи лет ожидания
Необъяснимая вспышка вызвала «снежный шторм» и увеличила радиацию на орбите
В Госдуме ужаснулись словам депутата о том, что «раньше рожали в поле»
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.