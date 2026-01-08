Атака США на Венесуэлу
Ученый раскрыл, стоит ли опасаться электрической бури из космоса

РАН: угроза электрической пылевой бури от кометы для Земли преувеличена

3I/ATLAS в представлении ИИ 3I/ATLAS в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт назвал сообщения об угрозе электрической пылевой бури от кометы 3I/ATLAS для Земли сильно преувеличенными, сообщает aif.ru. Поводом для обсуждения стало заявление американского геолога Стефана Бернса о том, что в марте 2026 года Земля и Юпитер якобы могут столкнуться с электропылевой бурей от этого объекта.

По словам Эйсмонта, подобные прогнозы не соответствуют реальности и не имеют научного обоснования. Комета пролетела на расстоянии более 280 млн км от Земли, что почти в два раза дальше, чем расстояние от планеты до Солнца, поэтому никаких последствий ожидать не приходится.

Ученые отметили, что кометы оставляют за собой следы, из которых образуются звездопады, когда Земля проходит через эти области. Однако в ближайшее время пересечения орбиты Земли со следом кометы 3I/ATLAS не предвидится, поэтому угрозы для планеты нет.

Ранее руководитель Центра коллективного пользования ИПМ им. Келдыша РАН Виктор Воропаев заявил, что космические спутники вынуждены маневрировать каждые 20 секунд. Он объяснил это критическим ростом количества объектов на орбите: с 1,2 тыс. активных аппаратов в 2020 году до примерно 14 тыс. сегодня, при этом общее число крупных объектов, включая мусор, превышает 45 тыс.

