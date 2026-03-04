Россиянам рассказали о самых ярких кометах и созвездиях в марте Астроном Алексеев: россияне смогут увидеть две кометы и яркие созвездия в марте

Жители России в марте смогут увидеть две кометы и несколько ярких весенних созвездий, в том числе Кит, сообщил ТАСС научный сотрудник Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского Александр Алексеев. По его словам, кометы будут доступны только при наблюдении через оптику.

До 20 марта в вечерние часы в созвездии Кит можно попытаться увидеть комету C/2026 A1 (MAPS) с яркостью около +10m, — отметил ученый.

Алексеев также отметил, что C/2026 A1 (MAPS) представляет научный интерес, так как 4 апреля она максимально приблизится к Солнцу. Из-за этого ее яркость должна резко увеличиться, но условия наблюдений быстро ухудшатся, и, по оценке специалиста, ядро, вероятнее всего, не выдержит такого сближения.

Астроном добавил, что после 20 марта утром в созвездии Пегас можно будет увидеть вторую комету — C/2025 R3 (PANSTARRS) — с яркостью около +7m. Она будет довольно тусклой, и ее можно будет увидеть только через оптику.

Кроме того, утром 28 марта Луна пройдет рядом с рассеянным скоплением Ясли (M44) в созвездии Рак. В этом месяце над горизонтом начинают появляться весенние созвездия, в том числе Лев.

При этом в созвездии Близнецы по-прежнему хорошо виден Юпитер, остающийся самым ярким объектом в западной части неба, — отметил Алексеев.

Ранее астроном Сергей Жуйко сообщил, что 12 августа ожидается парад планет. Для полного и детального наблюдения за этим явлением понадобится телескоп с увеличением не менее чем в 200 раз. При этом некоторые объекты, в том числе Юпитер и Сатурн, будут видны невооруженным глазом.