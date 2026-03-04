Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 09:26

Россиянам рассказали о самых ярких кометах и созвездиях в марте

Астроном Алексеев: россияне смогут увидеть две кометы и яркие созвездия в марте

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Жители России в марте смогут увидеть две кометы и несколько ярких весенних созвездий, в том числе Кит, сообщил ТАСС научный сотрудник Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского Александр Алексеев. По его словам, кометы будут доступны только при наблюдении через оптику.

До 20 марта в вечерние часы в созвездии Кит можно попытаться увидеть комету C/2026 A1 (MAPS) с яркостью около +10m, — отметил ученый.

Алексеев также отметил, что C/2026 A1 (MAPS) представляет научный интерес, так как 4 апреля она максимально приблизится к Солнцу. Из-за этого ее яркость должна резко увеличиться, но условия наблюдений быстро ухудшатся, и, по оценке специалиста, ядро, вероятнее всего, не выдержит такого сближения.

Астроном добавил, что после 20 марта утром в созвездии Пегас можно будет увидеть вторую комету — C/2025 R3 (PANSTARRS) — с яркостью около +7m. Она будет довольно тусклой, и ее можно будет увидеть только через оптику.

Кроме того, утром 28 марта Луна пройдет рядом с рассеянным скоплением Ясли (M44) в созвездии Рак. В этом месяце над горизонтом начинают появляться весенние созвездия, в том числе Лев.

При этом в созвездии Близнецы по-прежнему хорошо виден Юпитер, остающийся самым ярким объектом в западной части неба, — отметил Алексеев.

Ранее астроном Сергей Жуйко сообщил, что 12 августа ожидается парад планет. Для полного и детального наблюдения за этим явлением понадобится телескоп с увеличением не менее чем в 200 раз. При этом некоторые объекты, в том числе Юпитер и Сатурн, будут видны невооруженным глазом.

кометы
космос
созвездия
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бдительные молодые люди помогли предотвратить теракты в российском регионе
Власти России утвердили ГОСТ на маникюр и педикюр
В России высказались о новом экзамене для допуска к ОГЭ
В Минобороны Израиля назвали безоговорочную цель для ликвидации
В США подсчитали, на сколько хватит ракет к Patriot в войне с Ираном
Украинские БПЛА «перевели» школьников в Чувашии на дистант
Театр Маяковского отменил спектакль из-за звезды «Обыкновенного чуда»
Участницу польского террористического движения задержали в Москве
Россиянам пообещали полный возврат средств за туры в ОАЭ
Иркутская людоедка взялась за ногти
УВКБ ООН переводит сотрудников из Ирана и Афганистана в Ливан и Сирию
«Волнение видно»: Бурляев оценил работу Ефремова в спектакле Михалкова
Бурляев назвал основную причину, по которой Михалков дал работу Ефремову
Названы дата и время церемонии прощания с верховным лидером Ирана
Иранские военные обрушили более 40 ракет на объекты США и Израиля
Озвучены последствия атаки украинской «Бабы-яги» в Брянской области
Пропавшего на неделю российского подростка нашли
Россиянам рассказали о самых ярких кометах и созвездиях в марте
Два человека стали жертвами ДТП с грузовиком в Пушкино
Канада поддержала удары по Ирану, но с одной оговоркой
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.