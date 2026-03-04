Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 10:12

Захарова высмеяла инициативу Зеленского по Ближнему Востоку

Захарова: готовность Зеленского послать экспертов по БПЛА в Иран показательная

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Предложение президента Украины Владимира Зеленского направить украинских «специалистов» в зону конфликта на Ближнем Востоке носит показательный характер, заявила в эфире радио Sputnik представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, происходящее в регионе затрагивает несколько континентов и не носит локального характера.

Комментируя заявления Литвы о возможной отправке войск для участия в операции против Ирана, дипломат сравнила инициативу с начинаниями Украины.

Только позови, они готовы отдать «лучшее». Больше всего мне понравилось, как Зеленский предложил отправить в зону конфликта «лучших специалистов». И смех и грех. <…> Не буду иронизировать, потому что ситуация в регионе Ближнего Востока слишком трагична, но это, конечно, очень показательно, — сказала Захарова.

Ранее представитель МИД РФ назвала ужасными кадры с церемонии прощания с девочками, погибшими при ударах США и Израиля по школе в иранском городе Минаб. Она отметила, что видео и снимки могил облетели весь мир.

Кроме того, Захарова указала, что Россия считает необходимым задействовать дипломатические механизмы для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке и активно этим занимается. Она подчеркнула, что отказ от любых усилий привел бы к бездействию, и, вероятно, кто-то именно так и поступает. Дипломат добавила, что повторение чернобыльской трагедии вполне возможно на территории Ирана.

Владимир Зеленский
Мария Захарова
Иран
Украина
МИД России
Литва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД призвали МОК признать свою ошибку в отношении российских спортсменов
Когти медведя изъяли у иностранца на таможне
«Военная хитрость»: в Госдуме высмеяли идею Зеленского о буферной зоне в РФ
Песков призвал МОК объяснить двойные стандарты в отношении атлетов из РФ
Россиянка расплатилась со слепой соседкой игрушечными деньгами
Тренер рассказал, когда можно будет начать бегать на улице
Главу Бодайбо арестовали после коммунальной аварии в Приангарье
Начальник почты присваивала пенсию покойницы
Российский газовоз атаковали в Средиземном море
Раскрыта еще одна мошенническая схема с подростками
Саудиты исчерпали мощности по хранению нефти
Россиянок предупредили, чем опасен поход в баню сразу после косметолога
Погода в Москве в среду, 4 марта: весна «отменяется» из-за снегопада?
Российский газовоз атаковали в Средиземном море
Владелец красноярской стоматологии «подправил» зубы жене и попал под суд
Эмиратская авиакомпания отказалась возобновить регулярные рейсы в Дубай
Нутрициолог рассказала об особенностях рациона современных детей
Позвал греться в подъезд: сына священника обвинили в изнасиловании девочки
Жители Белгородской области попали под новый удар ВСУ
Участницу «Съезда народных депутатов» Фильченко задержали прямо в постели
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.