Захарова высмеяла инициативу Зеленского по Ближнему Востоку

Предложение президента Украины Владимира Зеленского направить украинских «специалистов» в зону конфликта на Ближнем Востоке носит показательный характер, заявила в эфире радио Sputnik представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, происходящее в регионе затрагивает несколько континентов и не носит локального характера.

Комментируя заявления Литвы о возможной отправке войск для участия в операции против Ирана, дипломат сравнила инициативу с начинаниями Украины.

Только позови, они готовы отдать «лучшее». Больше всего мне понравилось, как Зеленский предложил отправить в зону конфликта «лучших специалистов». И смех и грех. <…> Не буду иронизировать, потому что ситуация в регионе Ближнего Востока слишком трагична, но это, конечно, очень показательно, — сказала Захарова.

Ранее представитель МИД РФ назвала ужасными кадры с церемонии прощания с девочками, погибшими при ударах США и Израиля по школе в иранском городе Минаб. Она отметила, что видео и снимки могил облетели весь мир.

Кроме того, Захарова указала, что Россия считает необходимым задействовать дипломатические механизмы для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке и активно этим занимается. Она подчеркнула, что отказ от любых усилий привел бы к бездействию, и, вероятно, кто-то именно так и поступает. Дипломат добавила, что повторение чернобыльской трагедии вполне возможно на территории Ирана.