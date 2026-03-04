Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 11:24

Военный эксперт ответил, из какого оружия ВСУ могли атаковать Волгоград

Военэксперт Дандыкин: ВСУ могли атаковать Волгоград с помощью американских БПЛА

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Вооруженные силы Украины могли атаковать Волгоград с помощью американских беспилотников самолетного типа, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, украинские дроны достигли российского города, проложив маршрут через Черное море.

Я думаю, что в атаке ВСУ на Волгоград были использованы БПЛА самолетного типа. Недавно прошло сообщение, что украинцы стали применять американские дроны дальнего действия. Скорее всего, наносили удары ими или беспилотниками «Лютый», а может и теми, и другими. Вероятно, они шли через Черное море, с разворотом, огибая местность. Локацию из космоса задает Запад, чтобы обходить наши средства противовоздушной обороны, — пояснил Дандыкин.

Он подчеркнул, что российские системы ПВО отработали штатно. По словам военного эксперта, использование Киевом дальнобойных БПЛА — уже устоявшаяся практика, так как ранее они долетали до Коми и Воткинска, а Волгоград находится ближе к линии фронта.

В принципе, мы знаем, что ВСУ используют беспилотники дальнего действия. Они уже долетали до Коми, Воткинска, а Волгоград ближе. Я уверен, что наша система ПВО работала как надо, но даже когда дрон сбивают, он может взорваться на земле. Такое тоже случается. Поэтому и пострадали наши здания. Разведданные поступают Украине от Запада, в первую очередь от американцев и англичан. По факту, я думаю, в течение ближайших месяцев это преимущество будет исчезать, прежде всего, из-за действия наших беспилотников, — резюмировал Дандыкин.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в Волгограде зафиксирована вторая волна взрывов. По его данным, в городе по беспилотным летательным аппаратам Вооруженных сил Украины работали силы противовоздушной обороны. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

