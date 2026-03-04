Врач напомнила, как громкая музыка в наушниках разрушает слух Врач Левина: прослушивание громкой музыки может повредить слух через 15 минут

Прослушивание музыки громкостью в 105 децибел в наушниках может существенно повредить слух уже через 15 минут, заявила «Газете.Ru» врач Юлия Левина. Она предупредила, что человек может долгое время не замечать проблем со здоровьем.

Нахождение около интенсивного звука в 100–105 децибел может повредить слух уже через 15–30 минут. Это связано с повреждением клеток внутреннего уха, которые преобразуют звуковые колебания в электрические импульсы, достигающие коры головного мозга, — пояснила Левина.

Она добавила, что нередко люди обращаются за медицинской помощью, когда у них уже возникает субъективный шум в ушах, снижающий качество жизни. Она посоветовала ограничивать прослушивание музыки в наушниках до одного часа в день на уровне громкости до 85 децибел.

Ранее дерматолог Александра Филева заявила, что регулярное использование наушников-вкладышей чревато воспалением наружного уха. Она напомнила, что со временем на поверхности этого девайса накапливаются частицы кожного жира, пота и ушной серы. В такой среде начинают активно размножаться микроорганизмы.